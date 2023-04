Le piadine nel mondo. "Dagli Stati Uniti alla Cina copiano il nostro marchio"

Rimini, 2 aprile 2023 – "Nessuno ci tocchi la piadina" dice l’assessore alle Attività economiche Juro Magrini. Facile a dirsi, ma difficile a farsi. La piadina, nonostante abbia raggiunto da tempo lo status Igp, indicazione geografica protetta, è tra quei prodotti italiani copiati all’estero, "ed anche in Italia se vogliamo essere precisi" premette l’avvocato Paolo Migani dello studio Migani e Casanti, da tempo impegnato nella difesa del marchio piadina a sostegno del Consorzio. I tentativi di contraffazione sono ormai una costante, spiega l’avvocato Migani.

"Purtroppo ci sono diversi casi anche in Italia, dei quali per riservatezza sulle azioni intraprese non posso fornire dettagli. Ma ci provano eccome, producendo il prodotto altrove, cosa che non si può fare". Se si varcano i confini del Belpaese va anche peggio. Degli Stati Uniti sappiamo bene, e non solo la piadina visto che ci sono tanti altri prodotti italiani copiati. "In questo caso troviamo il nome piadina, non quello romagnola visto che negli Usa con questo termine identificano una ragazza romana. Si tratta dell’utilizzo improprio del nome per un prodotto che in realtà è spesso ben diverso, cosa che avviene anche in Europa. Non si tratta di casi isolati. Abbiamo tentativi di questo tipo in Francia, anche in Svizzera ne è stato segnalato uno, poi c’è la Germania". Ma com’è la piadina romagnola all’estero? "In realtà i prodotti venduti con questo nome cercano di assomigliare all’originale, ma se si va oltreoceano il nome è quello, ma il prodotto è completamente diverso. A volte assomiglia più a una tortillas".

Il parmigiano reggiano, il grana padano, il prosciutto di Parma sono ormai tra i prodotti più copiati oltreconfine, ma perché proprio la piadina romagnola? "Innanzitutto ciò che è italiano nell’alimentare ha un forte appeal all’estero - riprende l’avvocato Migani -. Ma i tentativi di appropriarsi del nome arrivano di solito legandosi ad altri prodotti. Così con il prosciutto ed anche lo squacquerone si va a offrire un prodotto come la piadina per completare gli abbinamenti culinari". La piadina stuzzica e non solo nel mercato occidentale. "In Cina abbiamo assistito alla registrazione del marchio piadina, significa che anche i cinesi vedono le potenzialità in questo marchio e nel prodotto. Per quanto ci riguarda svolgiamo un monitoraggio mondiale per vedere cosa accade, ma purtroppo dobbiamo fare i conti anche con i tentativi di utilizzo del marchio in Italia".

Non resta che difendersi e attaccare, cosa che vuole fare anche il Comune, come precisa l’assessore Magrini. "Assistiamo a tanti, troppi, casi di attribuzione impropria del marchio da parte di imprese e start up. Una lunga serie di tentativi di illegittima registrazione del marchio che riguardano anche diverse società italiane, che provano a ‘dribblare’ le normative in materia. La Commissione europea, a questo proposito, ha adottato dei regolamenti chiari sull’applicazione dei sistemi di qualità per il settore agroalimentare. Come amministrazione comunale, in sinergia con i consorzi e le realtà che gravitano attorno all’universo enogastronomico, continueremo a vigilare e mappare situazioni di incongruenza, furbizia e tentativi di scorciatoia, per far sì che i sapori e saperi delle nostre tavole siano al sicuro".

Andrea Oliva