Le piante della Sipo adottate dai bimbi

L’idea è quella di far ’adottare’ una piantina ai bambini che potranno vederla crescere, grazie a delle telecamere installate nelle serre della ditta Sipo di Igea Marina, premiata all’ultimo Premio Panzini per la sua storia e la crescente diffusione sui mercati internazionali. A illustrare il progetto locale in occasione del Meeting a Rimini nell’incontro promosso da Confagricoltura di Forlì-Cesena e Rimini, è il general manager Massimiliano Ceccarini. L’iniziativa, che mostrerà ai più piccoli i vari passaggi della coltivazione, vedrà alla fine di ogni ciclo gli stessi bambini raccoglierne i frutti. Insieme agli insegnanti andranno in azienda, dove, ultimata la raccolta, dei nutrizionisti illustreranno le proprietà dei prodotti potranno cucinare il proprio ortaggio e mangiarlo.