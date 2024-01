Le piccole tragedie quotidiane al teatro Lavatoio

Samuele Sbrighi torna alla regia di una sua nuova commedia, oggi e domani, al teatro Lavatoio di Santarcangelo. Piccole Tragedie Quotidiane Reloaded va in scena stasera e domani alle 21, in un doppio appuntamento. La commedia, scritta e diretta da Sbrighi, narra in chiave ironica le vicende di una famiglia attorno alla quale ruotano diversi personaggi che restituiscono al pubblico uno spaccato comico della realtà odierna. La commedia è ambientata in Romagna a inizio 2020, quando una moglie approfitta dell’assenza del marito per vedersi con l’amante, a sua volta compagno della sua migliore amica.

Info e prenotazioni al 3290118144.