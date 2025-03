Le pietre ci parlano: gli alunni delle elementari studiano la storia e le tradizioni della Repubblica

Un percorso di conoscenza che intreccia storia, tradizione agiografica, aspetti istituzionali e religiosi e con un forte valore identitario per la Repubblica di San Marino. Tutto questo è il progetto didattico ‘Le pietre ci parlano: la Basilica del Santo’.

Anche in questo anno scolastico gli Istituti Culturali, Musei di Stato (Sezione Archeologica e Sezione Didattica) hanno attivato il progetto sulla Basilica di San Marino, al quale hanno aderito tre classi della scuola elementare: 5B di Borgo Maggiore, 5 di Falciano e 5 di Fiorentino.

Al tempo stesso luogo di culto e sede di importanti cerimonie istituzionali, la Basilica di San Marino insieme alla Chiesa di San Pietro costituisce il nucleo fondativo della comunità sammarinese, che dal Santo trae origine.

Il percorso didattico è articolato in vari momenti e incontri. Un incontro iniziale, in classe, curato dai Musei di Stato, un incontro in classe curato dal direttore del cerimoniale diplomatico Silvia Berti sui Reggenti e venerdì scorso tutte le classi hanno potuto seguire a Palazzo Pubblico e nella Basilica del Santo le fasi della elezione e proclamazione dei nuovi Capitani Reggenti.