La denuncia arriva da Italia Nostra: "Le pietre trecentesche della Rocca di Montefiore prese a martellate. Così vengono utilizzati i fondi del Pnrr". Tra lo sconcerto dei residenti, segnala la sezione di Valmarecchia, Forlì e Ravenna dell’associazione, "durante i lavori uno sconcertante sfregio è stato eseguito sulle pluricentenarie mura della rocca, risalente al periodo malatestiano. Dopo una serie di scavi, la rimozione di parte della storica pavimentazione alla ‘pesarese’, la posa di ferri da armatura per una consistente gettata di cemento a ridosso della muratura, sotto a un’apertura esistente sono state addirittura scalpellate le pietre trecentesche".

Come osserva l’architetto Marina Foschi della sezione di Forlì di Italia Nostra e già consigliere nazionale, "i lavori incidono sulla struttura muraria della scarpa e della torre soprastante nella quale viene ampliata la finestrella in cotto originale per consentire il passaggio. Inoltre si riduce l’accessibilità dei residenti nella strada sottostante dalla quale appare problematico anche superare il forte dislivello, a maggior ragione per i disabili. L’ulteriore apertura forzata di un passaggio all’interno non potrebbe migliorarne la percezione, ma certo modificherebbe in modo irreversibile la tutela del bene". Secondo Italia Nostra, che ha avuto un confronto con l’amministrazione, "i lavori dovrebbero essere infatti finalizzati a rendere accessibile la rocca anche tramite il passaggio attraverso una finestrella, ma ancora mancano gli atti completi del progetto". Nel frattempo, visto l’impatto "pesantissimo sulla viabilità sottostante, sulle murature e sull’aspetto del preziosissimo monumento", è stata chiesto di valutare la sospensione dei lavori, in attesa di verifiche.