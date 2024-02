Le poesie in dialetto di Travaglini

Al di là del confine, o in dialetto ‘Ad là de cunfèin’ come recita il titolo dell’ultimo libro di poesie di Enzo Travaglini. Sabato 24 febbraio alle 17 al centro della Pesa il poeta riccionese presenterà il libro di poesie accompagnato dalle note degli allievi dell’Istituto Musicale Gaspare Tirincanti di Riccione. Un’occasione non solo per conoscere l’autore e la sua produzione, ma anche per tenere vivo il dialetto romagnolo, soprattutto nella sua variante riccionese. Enzo Travaglini è nato nel 1966, ed ha pubblicato il primo libro di poesie ‘Il cielo e il bicchiere’ nel 2010.