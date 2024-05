Le poesie sulle pace e sulla libertà lette sul palco. Bisogna credere nei valori della Costituzione

Non sono trascorsi molti giorni dal 25 aprile quando noi ragazze e ragazzi del Ccrr siamo stati invitati dal sindaco Fabrizio Piccioni alla cerimonia commemorativa della Liberazione nazionale. Oltre alle autorità, politici locali, forze dell’ordine, Anpi, nonostante il tempo incerto, c’erano numerosi cittadini e questo ci ha fatto capire quanto i misanesi tengano a questa ricorrenza. Noi del Ccrr abbiamo deciso di leggere alcune poesie sulla pace e la libertà, perché, guardando oltre le nostre frontiere, ci sono conflitti che coinvolgono milioni di persone e popoli che soffrono a causa della mancanza dei diritti fondamentali. Preparando l’intervento ci siamo resi conto di quanto sia importante la nostra Costituzione per la nostra vita e sia necessario continuare a credere nei suoi valori. Questo giorno ci è servito anche per ricordare gli errori del passato ed essere grati di tutto ciò che abbiamo, grazie al sacrificio di chi ha combattuto per la libertà, anche perdendo la propria vita. Noi del Ccrr vogliamo impegnarci per essere bravi cittadini e mantenere alti questi valori, sperando di costruire un mondo più giusto e pacifico per tutti.

Il CCRR