Le porte del Palazzo Pubblico si aprono a ottanta diplomatici

Le porte di Palazzo Pubblico ieri si sono aperte per il consueto incontro con i rappresentanti del corpo diplomatico e consolare sammarinese, organizzato dalla segreteria di Stato agli Esteri. Il Segretario Beccari ha accolto più di 80 agenti diplomatici e consolari arrivati da numerose sedi di accredito per l’occasione "che rientra – fanno sapere dagli Esteri – nei momenti di aggiornamento, di formazione e di confronto sull’esercizio del mandato, alla luce delle sfide emergenti e dell’attuale posizionamento della Repubblica nel rapporto con gli Stati esteri e con le organizzazioni multilaterali".

L’incontro è stato preceduto da un’udienza ufficiale concessa dai Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi che, altrettanto di consueto, apre la giornata dedicata ai diplomatici sammarinesi, alla vigilia della celebrazione della festa di fondazione della Repubblica. Introdotta dal Segretario Beccari, l’apertura istituzionale ha richiamato "il ruolo sempre più strategico degli agenti sammarinesi, per l’interesse prioritario ad adoperarsi per la promozione della Repubblica all’estero e nei processi di internazionalizzazione sotto profilo economico, culturale, turistico e identitario".

"Come ho l’occasione di ricordare frequentemente – ha detto il segretario di Stato agli Esteri – il corpo diplomatico e consolare sammarinese è una risorsa vitale per la Repubblica. Ritengo che ogni diplomatico sammarinese debba essere consapevole del ruolo promotore di un rinnovato modello di Stato sostenibile, equo, integrato e attrattivo per il quale può offrire un sensibile contributo".