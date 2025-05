Le preccupazioni di Novafeltria: commercio in tilt e polli a Maiolo

Preoccupazioni per viabilità e allevamenti intensivi, tanta insoddisfazione sulla qualità della vita, ma anche propensione a una fusione di comuni. I cittadini di Novafeltria, 300 in totale, sono stati intervistati dall’associazione Supernova attraverso un questionario. "L’80% di chi lo ha compilato – dicono da Supernova – risiede a Novafeltria, gli altri nei comuni limitrofi. Il 77,4% di chi ha fatto il questionario dice che la qualità della vita è peggiorata. La quasi totalità ritiene che non si faccia abbastanza per tutelare il commercio di vicinato (82,5%) e che Novafeltria abbia ormai perso la centralità di un tempo. Il 73,7% si dichiara estremamente preoccupato dalle conseguenze dell’allevamento intensivo a Maiolo e il 52% preferisce interventi migliorativi sulla Marecchiese".

Sul fronte turismo, il 34,6% ritiene che Novafeltria non sia promossa abbastanza, il 53,9% che non sia promossa affatto. Negativa anche la valutazione sull’assetto attuale dei parcheggi (il 65,2%) e sulla scarsa comunicazione da parte dell’Unione Comuni. Critiche anche per la manutenzione di strade e luoghi pubblici, soprattutto nelle frazioni. Su una possibile pedonalizzazione di piazza Vittorio Emanuele II, più della metà la ritiene una scelta strategica, oltre il 62% è favorevole anche alla fusione con Talamello e Maiolo. La soddisfazione più alta riguarda solo la gestione dei rifiuti e di parte dei servizi sanitari. Il progetto di Supernova proseguirà nei prossimi mesi con la costituzione di un gruppo di lavoro, insieme a enti e associazioni.