Le previsioni nell’uovo: "Bene i prossimi ponti. A giugno più tedeschi"

"I miei clienti quando hanno visto il sole, hanno applaudito". Ci scherza su, Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera. Fatto sta che anche quest’anno le piogge nell’uovo di Pasqua, attese dopo le previsioni meteo dei giorni scorsi, non si sono viste, al momento. Se ne riparlerà domani anche se i meteorologi sono sempre più propensi a vedere una Pasquetta magari fresca, ma almeno non piovosa in Riviera. Intanto gli albergatori devono fare i conti "con le previsioni dei giorni scorsi che hanno bloccato le prenotazioni". Andrà meglio nei prossimi giorni. "Abbiamo due ponti importanti, la Liberazione e il Primo maggio. Ci sono diversi eventi positivi previsti, molto importanti e con iscrizioni in significativo aumento, mi riferisco ad esempio al Memorial Papini. E tornerà il raduno di CLe". L’ottimismo non manca anche per il proseguo della stagione.

"Maggio dovrebbe essere un buon periodo perché ci sono svariate occasioni importanti, mi riferisco ai congressi, alle fiere, e ai tornei sportivi. Sono davvero tanti gli appuntamenti previsti e la cosa dovrebbe garantirci un buon inizio" in attesa che arrivi il caldo e parta la stagione balneare. Per giugno "il livello di prenotazioni è poco sopra lo scorso anno. Siamo a un più 2% grazie anche al fatto che la Pentecoste quest’anno cade in giugno e questo sposta le prenotazioni dei tedeschi. Al momento per i mesi di luglio e agosto abbiamo prenotazioni in linea con o scorso anno".

Spiaggia.Sulla sabbia ieri è iniziato il Paganello, portando il sole, e questa è già una notizia. Sono davvero tanti gli atleti giunti quest’anno da più parti del mondo, almeno 150 squadre con 2500 partecipanti. Non mancheranno le iniziative in centro città dove al parco XXV aprile ha aperto la mostra mercato enogastronomica Street Food Truck Festival. Gli stand rimarranno aperti fino al giorno di Pasquetta incluso. Contemporaneamente, il centro storico sarà animato dalla Mostra mercato dell’artigianato handmade Artigiani al Centro, che si svolgerà in piazza Tre Martiri, oggi e domani.

Stabilimenti balneari.I bagnini possono aprire e nelle zone con maggiore afflusso di persone tanti lo hanno già fatto. Il provvedimento del Comando generale delle Capitanerie di porto, facente parte del ministero guidato da Matteo Salvini, fissa l’inizio del servizio di salvamento in spiaggia al 17 maggio, mentre in precedenza toglie responsabilità ai bagnini che potranno limitarsi a piazzare cartelli che informano dell’assenza del servizio. Il numero di stabilimenti aperti andrà aumentando nei prossimi ponti, meteo permettendo perché servono temperature più miti per concedersi qualche ora sul lettino al sole.

Hotel.La stagione degli alberghi è iniziata sottotono, al di sotto di quelle che erano le attese per la Pasqua. In questo ponte a soffrire meno sono state quelle strutture che offrivano la pensione, mezza o completa. E questo aspetto riporta al problema del personale. Trovare camerieri e soprattutto chef e dipendenti in cucina sta diventando un vero incubo per i titolari delle strutture. Tanto che si sta sviluppando una concorrenza tra strutture senza esclusione di colpi, con camerieri e chef ’strappati’ all’hotel rivale a suon di migliori offerte.

Stranieri.Il dado è tratto. I primi voli di Easyjet con Londra e Basilea sono partiti con percentuali di riempimento positive, sul 90%. Le altre destinazioni del Fellini sono tutte in partenza o in procinto di esserlo. Ed è partito anche il treno che da Monaco di Baviera arriva in riviera. Ora servono i passeggeri.

Andrea Oliva