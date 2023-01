Le primarie scaldano il Pd riminese "Ma evitiamo la guerra tra correnti"

Ci sarà anche Chiara Bellini oggi, al primo incontro indetto dal comitato riminese che sostiene Elly Schlein alle primarie Pd. La vicesindaca di Rimini ha deciso di schierarsi per lei. "Credo fermamente – spiega – che per dare un segnale di innovazione, di un rinnovato senso della comunità, di determinazione sui temi più sensibili, Elly può essere la persona giusta". È una scelta di campo che la Bellini argomenta così, citando Simone De Beauvoir "che diceva donna si diventa. Poiché essere donna significa far parte di una storia di dolorosa emancipazione e di battaglie, di rivendicazione di diritti che ci spettano ma che non vanno mai dati per scontati. Elly per me rappresenta tutto questo. E quando tratta certi temi - i diritti civili, i diritti sociali, l’ambiente, il lavoro (era uscita dal Pd proprio per il Jobs Act) - è credibile perché è autentica, quei temi li ha dentro".

La Bellini ha deciso di uscire allo scoperto non a caso ieri, dopo che il comitato riminese per la Schlein si è presentato. "Sono felice per la nascita, su spinta di alcuni giovani del Pd, del primo comitato provinciale per la Schlein". E ieri, anche tramite i social, la Bellini ha dato appuntamento a tutti al primo incontro che si svolgerà oggi. "Auspico – conclude la vicesindaca – che in questo congresso Pd si discuta di idee politiche, condotte in maniera serena e tra candidati che apprezzo. Non mi piace la rappresentazione del Pd come il partito degli scontri. Piuttosto è il partito dei confronti, unico a fare le primarie. E proprio l’esperienza che sto facendo in giunta dimostra come sensibilità diverse possano stare bene insieme, se si lavora per un progetto unitario e a forte trazione sociale. Con questo spirito darò il mio contributo al congresso del Pd sostenendo Elly Schlein, che conosco bene e da tempo".

ma.spa.