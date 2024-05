Le prime elezioni in Bhutan . La storia al cinema

Al Cinema Tiberio di Rimini da domani a domenica (proiezioni venerdì e sabato ore 21, domenica ore 17, 19 e 21) è in programma, in prima visione, il film "C’era una volta in Bhutan" di Pawo Choyning Dorji con Tandin Wangchuk, Kelsang Choejey, Deki Lhamo, Pema Zangmo Sherpa e Tandin Sonam. Bhutan 2006. Il re rinuncia a parte dei suoi poteri decidendo di indire per la prima volta elezioni democratiche. In un Paese in cui la comunicazione passa ancora attraverso la radio e i televisori con tubo catodico, funzionari statali vengono mandati nei villaggi per spiegare le dinamiche elettorali.