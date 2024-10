Le priorità degli industriali: "Alta velocità necessaria. Marecchiese da sistemare"

di Giuseppe Catapano

Una lista di priorità. Mettere in sicurezza il territorio e ripensare il sistema idraulico prima di tutto. Poi le infrastrutture: alta velocità ferroviaria, migliore integrazione tra gli aeroporti, Marecchiese. Confindustria Romagna ha presentato le proprie richieste ai candidati alla presidenza della Regione in vista delle elezioni del 17 e 18 novembre. Nella sede di Ravenna si è tenuto l’incontro con Michele de Pascale, "in attesa della disponibilità di Elena Ugolini" che nel mese di settembre si era confrontata con il consiglio di presidenza dell’associazione. A entrambi è stato anticipato il documento in cui Confindustria mette nero su bianco la propria visione del futuro. "Le elezioni regionali arrivano in un momento particolarmente delicato per la Romagna che si sta risollevando, ancora una volta, dopo una nuova emergenza per l’alluvione – le parole del presidente Roberto Bozzi – In questo momento ci è sembrato ancora più importante mettere in fila le idee e le urgenze, che sono tante e vanno affrontate tempestivamente. La prima di queste è la protezione del territorio e il ripensamento del sistema idraulico". Partendo da "infrastrutture di difesa idrogeologica adeguate a questa nuova normalità, autorizzate immediatamente con procedure straordinarie in regime di urgenza: vasche di espansione, raddrizzamento delle curve fluviali, ampliamento degli argini".

Confindustria da tempo rivendica la necessità che la Romagna diventi "baricentrica" dal punto di vista infrastrutturale. Un’esigenza manifestata anche a de Pascale e Ugolini. "Da anni – continua l’associazione – chiediamo una linea dell’alta velocità ferroviaria Bologna-Lecce, in affiancamento alla rete esistente, con fermate in Romagna. È di ottimo auspicio la recente approvazione del quadruplicamento del fascio di binari nella tratta Bologna-Castel Bolognese che idealmente marcherà l’avvio del parogetto". Nella lista delle priorità degli industriali c’è anche la "riqualificazione e messa in sicurezza della strada Marecchiese da Rimini a Sansepolcro". Capitolo aeroporti: "Gli scali di Rimini e Forlì – sottolinea Confindustria – possono trovare una propria dimensione e giocare ruoli importanti con le rispettive vocazioni: è necessario sostenerne l’attività". In Romagna transizione energetica e green economy devono essere al centro dei progetti. Poi il riassetto istituzionale: "Serve la Provincia unica".