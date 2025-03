Le prossime tappe: cosa resta da sapere

Oltre al verdetto completo e ufficiale dell’accertamento compiuto in incidente probatorio sul filmato della cam3, comparato con le immagini dell’esperimento giudiziale dell’11 febbario, chi indaga come gli avvocati di Dassilva sono in attesa anche dei risultati degli ulteriori accertamenti disposti sul Dna e sui telefoni dell’indagato. Sotto la lente del super perito Emiliano Giardina infatti c’è un mazzo di chiavi di Pierina, prima non analizzato, su cui ci sono tracce grezze dalle quali non è chiaro se sia possibile estrarre Dna utilizzabile. Per quanto riguarda i cellulari, invece, la lente è su un evento di sistema che non è chiaro se sia attivo o autonomo. Le rispettive relazioni sarebbero previste per il 14 marzo.