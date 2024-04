Le questioni di genere in un convegno

I metodi di analisi, gli equilibri, le distorsioni, le opportunità, gli effetti e le aree di intervento più urgenti nelle questioni di genere in ambito professionale verranno affrontati nel prossimo convegno dell’Università di San Marino insieme a esperti e accademici dagli atenei di Bologna, Modena e Reggio Emilia e non solo. Durante l’appuntamento, in programma venerdì e sabato nella sede universitaria dell’ex Tribunale verranno illustrati fra le altre cose, casi ed esperienze che hanno coinvolto l’Università di Urbino e il comune di Bologna nell’elaborazione di bilanci di genere nei quali è stata individuata la quantità di donne e uomini attivi in ciascuna realtà, con l’obiettivo di risolvere eventuali squilibri. Maggiori informazioni sulla due giorni di lavori si potranno trovare sul sito dell’università: www.unirsm.sm.