Le raffiche di vento spezzano rami e alberi. Scuole monitorate

Piante crollate al parco della Resistenza, ed anche al parco di Riccione 2 e agli Olivetani. Il forte vento dei giorni scorsi ha provocato alcuni crolli di piante di limitate dimensioni. Disagi che si sono protratti anche ieri quando all’ora di pranzo sulla statale 16, Geat è dovuta intervenire per ripristinare la sicurezza a ridosso della rotonda delle vele a San Lorenzo. Il vento ha provocato la caduta a terra di diversi rami sparsi nelle varie zone della città. Geat è intervenuta per rimuovere rami a terra nelle vie Liguria, Galliano, Panoramica, Portofino, Moncalieri, Montebianco, anche in viale Verdi e Limentani. È stato fatto un intervento nel giardino della scuola Mimosa per rimuovere rami rotti. Altri interventi per rami rotti in viale Reno, infine i controlli nei giardini delle scuole che si ripeteranno nella giornata odierna dopo quelli fatti sabato scorso.