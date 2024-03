Le ragazze della Perla Verde se la vedono con il Vicenza

Vuole avvicinarsi ancora di più alla zona alta della classifica la Femminile Riccione che oggi (calcio d’inizio alle 14.30) torna sul campo di via Arezzo per affrontare il Vicenza. Novanta minuti sulla carta non impossibile per la squadra di mister Genovesio che, reduce da tanti faccia a faccia con le big del girone, ora si confronta con una formazione, il Vicenza, che sin qui ha messo in tasca 24 punti, ben 14 in meno delle ragazze della Perla Verde. Là davanti, raccolte in una manciata di punti, ci sono diverse squadre con il Meran capolista che vuole mantenere il discreto vantaggio.

Serie C femminile. Girone B (21ª giornata): Villorba-Trento, Chieti-Perugia, Femminile Riccione-Vicenza, Jesina-Condor Treviso, L’Aquila-Triestina, Padova-Meran, Sudtirol-Accademia Spal, Venezia 1985-Venezia.

Classifica: Meran 50; Trento 45; Sudtirol 42; Venezia 41; Femminile Riccione 38; Venezia 1985 36; Chieti 30; Padova, Villorba 25; Vicenza 24; Accademia Spal 23; Jesina 21; Triestina 18; L’Aquila 12; Condor Treviso 11; Perugia 0.