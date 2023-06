Le recensioni dei turisti premiano gli alberghi riccionesi

Gli hotel riccionesi tra i più apprezzati dai clienti con primati in Italia, Europa e nel mondo. Alla vigilia dell’estate arrivano i riconoscimenti di Tripadvisor per quelle strutture che si sono distinte grazie alle recensioni lasciate dai propri clienti. L’Hotel Lungomare ha annunciato di essere stato riconosciuto da Tripadvisor come vincitore del premio ‘Travellers’ Choice 2023’, rientrando tra il 10% degli hotel migliori al mondo.

"Nonostante le sfide affrontate negli ultimi anni, l’Hotel Lungomare si è distinto per aver offerto costantemente esperienze positive ai propri clienti" spiega Kanika Soni, Chief Commercial Officer di Tripadvisor. "Rientrare tra i vincitori del premio Travellers’ Choice è sempre una sfida, ma mai come quest’anno, dopo anni complessi", precisa Rita Leardini, dell’ omonimo gruppo. Il Lungomare non è l’unico ad avere ricevuto riconoscimenti da Tripadvisor. Nella classifica delle migliori strutture italiane compare una vecchia conoscenza, l’hotel Belvedere. Da anni ormai è nei primi posti delle graduatorie e anche quest’anno si conferma tra i migliori portando a casa il sesto posto tra tutte le strutture ricettive del Belpaese. Ma Riccione è famosa anche per la sua dimensione famigliare, con tante mamme e papà che la scelgono per i servizio che vengono offerti a genitori e bambini. Ad averne fatto un marchio di fabbrica è il Club Family hotel che non a caso figura tra i primi 25 hotel premiati dai turisti in tutta Europa.