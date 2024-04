Le regole della democrazia secondo Gherardo Colombo

Gherardo Colombo, ex magistrato, scrittore e saggista sarà questa sera a Rimini, su invito dell’equipe Pardes dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose "A. Marvelli" delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro, nell’ambito della rassegna "Io sono l’altro". Appuntamento alle 20,45 nella Sala Manzoni della Diocesi di Rimini (in via IV Novembre 37).

Gherardo Colombo, come ha visto cambiare il nostro Paese dagli anni ’80 ad oggi?

"Negli anni ’80 c’era una regola non scritta che diceva che il potere non poteva essere controllato, che certi cassetti era meglio non aprirli. Oggi, forse, aprire quei cassetti è più facile. Ma a volte si corre anche il rischio esattamente opposto e si finisce per eccedere. Credo sia necessario riflettere sulla circostanza che la metà delle persone rinviate a giudizio vengono assolte. Il dato significa tante cose, anche che forse si esercita l’azione penale con troppa facilità".

Perché, oggi, è ancora così importante parlare di regole?

"Di base noi italiani facciamo molta fatica ad adeguare i nostri comportamenti alla Costituzione. Siamo più bravi a seguire le regole non scritte che privilegiano l’interesse proprio a scapito di quello comune. Una democrazia, invece, funziona se i cittadini sono educati a gestire la loro libertà".

A proposito di educazione, quale messaggio cerca di trasmettere agli studenti e alle nuove generazioni?

"Cerco di ragionare con loro su quali regole osservare, premesso che senza regole è impossibile stare insieme. È importante far loro capire che se noi seguissimo la Costituzione la conflittualità sarebbe più contenuta e risolvibile spesso attraverso il dialogo".

Luca Pizzagalli