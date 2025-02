Le riccionesi potranno fare la mammografia al ‘Ceccarini’

A distanza di oltre vent’anni all’ospedale di Riccione torna il mammografo. Sarà attivo dalla seconda decade di marzo nel reparto di Radiologia. A darne conferma è Giuseppe Melucci, direttore del Centro di Prevenzione Oncologica dell’Ausl di Rimini. Una buona notizia per le riccionesi che devono sottoporsi a uno screening mammografico. Si calcola che solo quest’anno dovrebbero essere 3.562 quelle interessate all’accertamento e indirizzate al Ceccarini. Numero ipotetico, visto che circa un 27 per cento non risponda all’invito dell’Ausl. Questa rimodulazione fa seguito alla nuova dislocazione delle sedi e alla dismissione del mammografo mobile che per lo screening girava nei comuni più piccoli, come Coriano e Morciano. "C’è stata una ridistribuzione dei mammografi, ne è arrivato uno nuovo a Rimini, abbiamo potuto quindi riservarne uno a Riccione _ fa sapere Melucci _. Gli screening verranno eseguiti quattro giorni a settimana dai tecnici della Radiologia, che sono in carico al Centro di prevenzione oncologica di Rimini". "Per accogliere questo servizio in funzione dal 10 marzo abbiamo messo a disposizione i nostri locali – commenta Eleonora Renzi, primaria della Radiologia del Ceccarini _. Abbiamo fatto un lavoro di squadra che va incontro alle pazienti di Riccione. Ci tenevo molto anche per non fare girare tanto le riccionesi, che andavano a Rimini o a Cattolica. Credo che questo significhi molto anche dal punto di vista ambientale".

Nives Concolino