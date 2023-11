Le ricette di Natale domani con il Carlino

I sapori della festa, quelli che fanno casa e Romagna. Sono le ricette natalizie, dal bollito ai cappelletti in brodo, con un tocco di innovazione senza togliere quel sapore di Natale che le contraddistingue. A raccontarci il menù natalizio sul fascicolo ‘Vivere Riccione’ in regalo domani con il Carlino sarà la chef Luciana Pozzuto. Le feste saranno al centro di una Riccione tutta da vivere tra mostre, addobbi e concerti. Il periodo che ci porterà al 25 dicembre è arrivato e la città si presenta a festa con nuovi ospiti. Tra questi Fiorella Mannoia e Danilo Rea attesi al palazzo dei congressi il 29 dicembre per il concerto in sala Concordia. Vivere Riccione sarà ancora una volta l’occasione per conoscere le persone che hanno segnato o stanno segnando a loro modo la storia della città. Storie di tutti i giorni e antichi mestieri che rischiano di scomparire come quello del pescatore. Ne sono rimasti pochi. A raccontarci il mare sarà Marino Pronti, che alla distesa blu ha dedicato tutta la sua vita.