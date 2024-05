Le riforme e il ruolo dei magistrati: "Con la politica occorre dialogo"

"Credo che la politica e la magistratura debbano trovare dei punti di dialogo e convergenza anziché occasioni di scontro. La dimensione del servizio alla comunità deve superare sempre quella del potere". È un ramoscello d’ulivo quello teso dal vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Fabio Pinelli, intervenuto ieri nel corso del convegno ‘Il ruolo del Magistrato nella Costituzione alla luce delle riforme’ tenutosi nel tribunale di Rimini. Un abbassamento dei toni di scontro che si sono alzati in queste settimane in materia di giustizia per quel che riguarda separazione delle carriere e novità che verrebbero introdotte dal ‘ddl Nordio’.

Di questo e della figura del magistrato nella Costituzione si è dibattuto nel corso dell’evento nel corso del quale oltre all’avvocato Pinelli sono intervenuti anche la presidente della sottosezione dell’Anm di Rimini Anna Gallucci, la presidente della sezione penale del Tribunale di Rimini Fiorella Casadei e il presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Rimini, Roberto Brancaleoni. Una riflessione quella lungo tutto il convegno che ha evidenziato come "quello della magistratura sia il potere che si è più trasformato in questi anni, così come la figura del pm si è sempre più potenziata", ha continuato Pinelli. "Ecco perché credo che il principio della imparzialità del magistrato debba trovare unità tra la politica e la magistratura stessa. Il pm – ha aggiunto Pinelli – è il primo giudice del cittadino e la magistratura ha la grande responsabilità di acquisire la fiducia dei cittadini che devono essere trattati ugualmente davanti alla legge".

Una legge sovrana, da interpretare in modo da garantire l’uguaglianza. Questo stesso principio è stato ripreso anche dalla dottoressa Gallucci, che in merito ha sottolineato come: "L’interpretazione della legge incombe su ogni magistrato. Per rispettare la legge dobbiamo determinarne il significato e noi magistrati non senza difficoltà dobbiamo stabilire gli interessi protetti da cittadino e da legislatore. Noi magistrati è ovvio che agiamo in uno spazio limitato in cui spesso superiamo la sensibilità ideologica che può influire nel processo, ma eseguiamo il dovere di applicare la legge. Nel momento in cui – ha completato Gallucci – la legge sia inconflitto con alcuni principi allora subentra la sensibilità soggettiva. Quando il magistrato applica la legge spesso vive conflitti per nulla scontati. E l’onere di stabilire il significato della legge non è solo per i magistrati, ma anche per i cittadini. Però, l’interpretazione dei magistrati rimbalza in modo dirompente sulla vita altrui". Il peso di un ruolo che si riflette anche sulla libertà di espressione del magistrato, di cui ancora Gallucci ha chiarito: "Occorre moderazione in ogni circostanza quando il magistrato esprime la propria opinione, in modo tale da così salvaguardare sempre e in ogni caso la propria indipendenza e imparzialità".

A chiusura di convegno, dopo le considerazioni sul ddl Nordio, l’avvocato Brancaleoni ha poi espresso il punto di vista dell’avvocatura sull’ipotesi della separazione delle carriere, definendo la misura: "Garanzia assoluta di terzietà e imparzialità del giudice giudicante agli occhi del cittadino. Per questo non dovrebbe essere ai miei occhi essere un argomento così divisivo".