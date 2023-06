’Le Riminesi’ nella storia Un viaggio musicale

Lo scrittore riminese Piero Meldini, direttore della Biblioteca Gambalunga di Rimini per 26 anni, ha creato con il suo indiscutibile talento, figure femminili vive e indimenticabili e ha resuscitato tutte le sfumature e le voci di venti donne, dall’età romana alla seconda guerra mondiale, che sono raccolte nel libro "Le Riminesi" del 1986. Lia Celi (in foto) celebrerà le gesta di queste figure, da Francesca e Isotta, di donne realmente esistite e di donne inventate come la Saraghina di Federico Fellini, in un reading musicale che andrà in scena martedì 4 luglio alle 21, alla Corte degli Agostiniani di Rimini. La direzione musicale dell’evento, che lo scorso anno ha registrato il tutto esaurito, è affidata a Chiara Raggi, musicista e creatrice di "Musica di seta" che unirà altre musiciste riminesi, per raccontare il filo rosso che ha unito queste donne lontane secoli l’una dall’altra. Sul palco 5 donne: Lia Celi la voce narrante, Chiara Raggi, Laura Benvenuti, Darma, Elisa Genghini, per questo concerto spettacolo originale e inedito ideato da Massimo Roccaforte dell’Associazione Culturale Interno 4.