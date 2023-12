’Le Sangiovesi’ in concerto per aiutare la Caritas

’Le Sangiovesi’ presentano un nuovo progetto a favore di Caritas, un concerto natalizio con il coro parrocchiale. Domenica (alle 17.30, ingresso a offerta libera) la chiesa di San Pietro a San Giovanni in Marignano ospiterà lo spettacolo per una causa importante: sostenere la Caritas parrocchiale nell’aiuto alle famiglie in difficoltà fornendo loro cibo e vestiti. "Siamo emozionate di poter dare il nostro contributo – spiegano ’Le Sangiovesi’, un coro di amiche di San Giovanni e dintorni _ Questo progetto riesce a legare insieme tante cose: il nostro desiderio di fare del bene, l’amore per l’atmosfera e i canti natalizi, ma anche la comunità parrocchiale all’interno della quale ci siamo conosciute, la comunità di San Pietro e il coro".