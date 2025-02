Le scarpe dell’ex campione ‘salvano’ il tennista Pecci

"Un gesto da campione" dicono al Tennis club di Riccione. È quello dell’ex tennista Ivo Karlovic, oggi 45enne, che potrebbe aiutare la carriera del tennista riccionese Alessandro Pecci. Due metri di altezza, Pecci ha anche piedi fuori misura. Trentacinque centimetri di lunghezza per un 52 di scarpe. Tanto, troppo anche per le case produttrici. E il tennista lo sa bene perché è ormai da anni che non riesce a trovare adeguate scarpe sportive per sfidare gli avversari sui campi nei vari tornei. Così nelle settimane scorse ha inviato alcuni messaggi a un campione che sa bene cosa significa giocare su un campo da tennis con piedi da gigante. E gigante Ivo Karlovic lo è veramente. L’ex campione croato è alto 2 metri e 11 centimetri e nel corso della sua carriera è arrivato a toccare la posizione numero 14 del ranking mondiale.

Quando il campione ha letto i messaggi di Pecci, e la sua difficoltà nel trovare scarpe adeguate, ha rivissuto il suo passato, prima di diventare un campione, ed ha deciso di aiutare il giovane tennista riccionese. "Mercoledì è arrivato un pacco qui al circolo Tennis – ricorda Moreno Pecci, presidente del circolo e padre di Alessandro –. Sopra c’era il nome di Karlovic. All’interno tre paia di scarpe. È stato un gesto da campione, e pensare che Karlovic si è persino scusato perché ne voleva inviare il doppio, ma la spedizione non aveva un pacco adeguato". L’ex tennista croato aveva ricevuto i messaggi di Pecci quando era in California, ripromettendosi di aiutare il giovane riccionese non appena fosse tornato a Zagabria. Detto e fatto. Ora Pecci può contare su scarpe del numero giusto per giocare sulla terra rossa ed anche sul cemento. "Può sembrare una cosa banale, ma non lo è – riprende il presidente del circolo–. Poter andare in campo con scarpe adeguate, e non con qualche numero in meno o inadatte alla superficie, fa una grande differenza". Ora la speranza è quella di ricavare un calco, per farsele fare in futuro su misura. Intanto Pecci giocherà il prossimo torneo con le scarpe di Karlovic.

Andrea Oliva