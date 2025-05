"Le scogliere sono troppo vicine alla spiaggia"

A Cattolica si torna a parlare di scogliere e dopo quasi 60 anni dalla loro posa i bagnini ora chiedono a gran voce che si crei un tavolo tecnico a Bologna per ragionare sul trasferimento di almeno 70 metri più al largo. "Molte barriere sono oramai insabbiate o comunque molto vicino all’arenile – conferma Roberto Baldassarri, presidente Coop.Bagnini – e questo è un tema che ora è divenuto urgente. Così vicino alla costa le scogliere non servono più come un tempo ad arginare i flutti marini ed inoltre ostruiscono pure lo spazio di balneazione che è diventato troppo limitato per i nostri bagnanti in alcuni punti della costa cattolichina". Ed ecco la proposta: "In Regione si deve iniziare a ragionare sullo spostamento delle scogliere di Cattolica dopo 60 anni – dice – e di almeno di 70-80 metri verso orizzonte per ricreare l’effetto iniziale anti-erosivo, e dunque per proteggere la costa ma anche per creare lo spazio vitale per la balneazione".

E pensare che proprio pochi anni fa le scogliere attuali sono state rinforzate con massi di migliaia di tonnellate provenienti dalla Croazia: "Infatti ora sono piuttosto corpose – prosegue Baldassarri – ma troppo vicine alla spiaggia, in alcuni punti quasi la toccano, non si può più aspettare. Si deve iniziare un ragionamento che porti ad un progetto concreto". Quando si effettuano lavori in mare tante diventano poi le problematiche ma pare proprio che dopo 60 anni qualcosa vada cambiato. Proprio per questo problema, e questa ne è già una prova, già la prima barriera e la seconda sono state recentemente eliminate definitivamente creando una ‘baia‘ naturale in zona spiaggia libera ‘Lampara’ e questo la dice lunga sul tema dell’insabbiamento.

"Serve che tutte le componenti si siedano ad un tavolo e ne comincino a parlare – conclude Baldassarri – perché sappiamo benissimo che in questo settore i tempi rischiano di essere lunghi, ma noi crediamo che dopo 60 anni oramai i tempi siano maturi per un cambiamento". Cattolica da sempre ha sofferto di erosione, ma va considerato anche che ad inizi anni 2000 è stata pure realizzata la nuova darsena a mare per nautica da diporto e pochi anni fa è stato aggiunto anche il ‘pennello’ con allungamento del molo del portocanale Tavollo lato Gabicce: tutto questo potrebbe aver cambiato alcuni equilibri in ambito di flussi erosivi e movimenti marini.

Luca Pizzagalli