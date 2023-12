Le sculture di La Motta in esposizione al Palacongressi

Una mostra d’arte al Palacongressi di Rimini per dare visibilità agli artisti del territorio. La sala per l’occasione è quella dello spazio Convivio, dove quest’anno saranno esposte le opere dell’artista Alessandro La Motta. L’esposizione, inaugurata giovedì scorso, rimarrà visibile fino al 30 gennaio e si inquadra nell’ambito del progetto ‘PERLarte’, un’iniziativa con cui gli organizzatori cercano di valorizzare le opere degli artisti locali. L’organizzazione è a cura di Matteo Sormani di Art preview e Augeo Art Space. Esposte ci sono circa una ventina di opere, suddivise fra dipinti e sculture. L’ingresso è libero su prenotazione. Nelle giornate di oggi e domani, la mostra resterà aperta dalle ore 16 fino alle 19. In occasione delle precedenti edizioni di PERLarte, gli organizzatori hanno esposto anche opere di Davide Conti, Maria Luisa Tadei, Luca Giovagnoli e Davide Frisoni.