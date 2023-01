Le scuse degli avversari e la multa di 225 euro del giudice sportivo

A meno di un giorno dal termine del match tra Cesena e Riccione, la ‘Basket 2005’ si è affrettata a pubblicare una nota di scuse verso Thomas Calegari, prendendo le distanze da quello che ha definito un ristretto gruppo di ragazzi, già più volte redarguito dai presenti nel corso della stessa partita. Il Cesena è stato multato di 225 euro dal giudice sportivo. "Ci sentiamo in dovere di porgere le dovute scuse a Thomas Calegari - si legge nella nota del club cesenate -, preso di mira con epiteti offensivi e volgari da un gruppetto di ragazzi presenti alla partita. Condividiamo pienamente il suo sfogo e la sua amarezza esattamente come la sue opinione sui valori che lo sport deve insegnare e portare sempre con se, in campo e sugli spalti. L’unica riserva riguarda la percezione di un atteggiamento da parte di adulti o genitori presenti, che avrebbero fomentato il comportamento del gruppetto in causa che invece non è avvenuto. Abbiamo infatti accertato che i pochi adulti presenti più vicini ai ragazzi, si sono più volte prodigati verbalmente a redarguirli e invitandoli a smettere, evidenziando la scorrettezza dei loro epiteti nei confronti del giocatore. Ricordiamo inoltre che la Cesena Basket è più e più volte già intervenuta in tempi recenti nei confronti di alcuni dei ragazzi in questione con reprimende e nette prese di posizione, che dopo questa ulteriore spiacevole vicenda saranno ancor più drastiche per chi fosse un tesserato nelle sue squadre giovanili. La nostra società ha sempre fatto dell’educazione e della crescita personale dei ragazzi la priorità assoluta, ben prima dei risultati sportivi, che a determinate condizioni non intende perseguire. Gli allenatori e gli istruttori hanno da sempre il compito di educare i ragazzi attraverso l’attività sportiva e le relazioni umane con tutte le componenti presenti nello sport: compagni di squadra, avversari, arbitri, pubblico, ecc. per essere preparati a replicarlo poi nella vita di tutti i giorni".