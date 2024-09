Le sfide d’autunno del sindaco: "Spiagge, aeroporto e sanità"

Bilancio, piano spiaggia, rete sanitaria e Cau, elezioni regionali, aeroporto. Settembre è il mese delle ripartenze e il sindaco Jamil Sadegholvaad accende i fari sui temi più caldi.

Il bilancio. "Attendiamo di capire se il gverno, nonostante i 19 miliardi inaspettati di tesoretto dovuti all’extra gettito fiscale, ‘scaricherà’ sugli enti locali virtuosi la necessità di presentarsi con conti a posto davanti all’Europa. Per Rimini il rischio sarebbe un taglio lineare di oltre 3 milioni di euro. E sarebbe un taglio sanguinoso che si scaricherebbe per intero sulla schiena dei cittadini. Attendiamo dunque nuove da Roma, noi e gli altri 8mila Comuni d’Italia. L’intenzione del Comune è quella di proseguire con il corpus di investimenti e non toccare il fisco locale. Ma certo le decisioni del governo sui trasferimenti agli enti locali faranno la differenza nella redazione di tutti i bilanci dei Comuni".

Il piano dell’arenile. "In autunno arriverà in consiglio per la definitiva approvazione. In parte questo percorso si intreccia con la questione delle evidenze pubbliche per il demanio marittimo, richieste obbligatoriamente dall’Europa. Mi pare ci sia ancora tanta confusione in giro e pochissime certezze. Anche in questo caso il rischio è quello di bloccare per molto tempo gli investimenti privati, necessari a rendere ancora più competitivo il segmento balneare, trainante per il turismo".

Sanità. "Come sanità locale, si intreccia la realizzazione dei Cau al nuovo sistema di presidi socio sanitari (e non solo) che Rimini vuole allestire di qui ai prossimi tre anni, con i primi risultati tangibili già a partire dall’anno prossimo. Undici punti diffusi su tutto il territorio che devono diventare anche aree di incontro, cultura, relazione".

Le elezioni regionali a novembre. "Tante cose da mettere a fuoco, la certezza de Pascale ma soprattutto la necessità di non accontentarsi dei tanti buoni risultati. Sanità, semplificazione urbanistica e rete aeroportuale sono esigenze prioritarie per il territorio riminese. Sulle ex colonie, ad esempio, la prossima sarà una legislatura regionale importante".

Aeroporti. "Occorre una regia, una pianificazione e perfino un patto per superare difficoltà, sovrapposizioni, rivalità che in passato hanno portato solo guai e perdita di mercato. Per Rimini, attendo che quanto annunciato da AIRiminum in termini di incremento di rotte e traffico passeggeri si concretizzi".