Le sfide degli artigiani. Dalla spiaggia ai taxi

Concessioni demaniali all’asta, commercio in profonda crisi e taxi in rivolta. Confartigianato presenta la lista della spesa al sindaco e giunta nel corso dell’incontro che si è svolto in associazione. I vertici di Confartigianato Imprese Rimini hanno incontrato il sindaco Jamil Sadegholvaad, affiancato dagli assessori Roberta Frisoni e Juri Magrini. "È stato un confronto utile e costruttivo nel solco dei buoni rapporti che abbiamo instaurato con l’amministrazione". Suona così la premessa di Davide Cupioli, presidente dell’associazione. Rispetto reciproco, ma anche "schietta esposizione sulle questioni cittadine" spiegano da Confartigianato, "un metodo che nel rispetto delle diverse responsabilità garantisce i migliori risultati a favore della comunità e delle imprese". Con Copioli c’erano anche il vicepresidente Andrea Moretti, il segretario generale Gian Luca Capriotti, i segretari zonali, i rappresentanti di categoria e i membri del consiglio direttivo. Una sala piena per affrontare i vari temi. Se da una parte c’è un giudizio positivo sulle opere in corso sulla viabilità, dall’altra queste generano caos sulle strade. Situazione che per l’associazione vede penalizzati i Taxi in un momento cruciale visto che il Comune ha deciso di aumentare del 20% le licenze, nonostante le critiche arrivate dalla categoria. "È stato affrontato il tema delle concessioni demaniali marittime, sui quali il Comune è pronto ad agire con le evidenze in attesa che il governo prenda una posizione finalmente definitiva". In questo caso più delle recriminazioni c’è l’attesa di un segnale da Roma che non è ancora arrivato. "Vista la profonda crisi del commercio e ci si è confrontati su come supportare i centri commerciali naturali, approfondendo varie soluzioni volte a stimolare le eccellenze del territorio a tornare nei centri storici". Il turismo gioca un ruolo chiave. "Il turismo è anche mettere a valore l’artigianato storico, elemento che arricchisce l’esperienza degli ospiti sia in estate che in occasione di meeting e fiere. La proposta è stata quella di creare itinerari turistici che comprendano attività artigianali storiche, creando un circolo virtuoso in grado di generare nuove opportunità per i visitatori e, al contempo, benefici e riconoscimenti per gli artigiani locali". Sul piatto anche la valorizzazione dei prodotti naturali, le destinazioni slow food, i percorsi per lo sport e l’aiuto ai giovani agricoltori. In chiusura la sicurezza che per Confartigianato deve vedere "un invio tempestivo dei rinforzi per le forze dell’ordine".

Andrea Oliva