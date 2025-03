Le sfide del nuovo piano urbanistico: "Più case per giovani e famiglie. Riqualificheremo hotel e servizi

Sono passati – quasi – 40 anni dalla prima volta in cui fu usato il termine riminizzazione. Non è un anniversario di cui andare fieri. La parola riminizzazione ancora oggi è impiegata da chi parla di cementificazione selvaggia e sfruttamento del territorio, a fini turistici e non solo. E poi c’è stato il periodo in cui Rimini ha sognato con le archistar, ha (in)seguito i più disparati modelli urbanistici: siamo passati da Miami a Friburgo a Dubai... Ecco allora che tra i compiti del nuovo Pug, il Piano urbanistico generale, c’è anche questo: aprire davvero una nuova pagina dell’urbanistica a Rimini, capace di tagliare i ponti col passato per progettare una città "più bella, moderna ed efficiente, e anche più giusta". L’ha ribadito più volte ieri, il sindaco Jamil Sadegholvaad, nell’incontro al teatro Galli (sala Ressi gremita), che ha avviato il percorso che dovrà portare "entro il 2027" al nuovo Pug.

"È paradossale, ma vero: Rimini – ricorda il sindaco – è stata la prima città in Italia a dotarsi di un piano regolatore, nel Dopoguerra". Ma poi è arrivata l’urbanistica selvaggia, la riminizzazione e "la città è diventata un ‘cimitero’ di grandi urbanisti (Campos Venuti, De Carlo, Benevolo, per citarne alcuni) che da qui se ne andarono sbattendo la porta". Una storia urbanistica "piena di contraddizioni, che però non hanno impedito una rinascita prorompente".

Il nuovo piano dovrà fare i conti "con i cambiamenti climatici, il boom degli affitti brevi". E dovrà dare risposte "all’emergenza casa, alla questione ambientale, alla mobilità, ai servizi pubblici". Dovrà essere la spinta alla "modernizzazione delle infrastrutture turistiche, pubbliche e private". Sull’emergenza casa e sulla riqualificazione degli hotel "dovremo rispondere a un orizzonte più ampio rispetto ai singoli, legittimi interessi". Insomma: più alloggi a disposizione delle famiglie, via gli hotel fuori mercato per favorire gli accorpamenti e maggiori servizi per i turisti. Non è un libro dei sogni, ma i traguardi potranno essere raggiunti "solo lavorando insieme, pubblico e privati, come comunità". Sul turismo, aggiunge l’assessore all’urbanistica Valentina Ridolfi, l’obiettivo dichiarato è "mettere gli operatori privati nelle condizioni di investire e programmare, in coerenza con l’ambiziosa visione della città. È una direzione che ha già permesso a Rimini di puntare sulla destagionalizzazione e di veder crescere la sua appetibilità sui mercati esteri".