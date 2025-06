Le sfide globali del turismo. Esperti e imprenditori a confronto sui nuovi modelli dell’ospitalità

Le sfide globali del turismo. Se ne parlerà il 17 giugno al Grand Hotel di Rimini con il convegno Turismo: il motore dell’Italia che riparte tra innovazione, sostenibilità e identità territoriale, organizzato dal nostro giornale con tanti ospiti. All’interno del ciclo QN Distretti sui grandi ecosistemi produttivi italiani, QN Quotidiano Nazionale dedica il 17 giugno un appuntamento speciale al turismo e sceglie di farlo a Rimini, una delle capitali dell’industria turistica italiana, coinvolgendo istituzioni, imprenditori, opinion leader, esperti, testimonial, per un confronto a più voci che offrirà una visione concreta e strategica sul futuro del settore e formulerà alcune proposte. Un’occasione per parlare delle grandi sfide che il turismo deve affrontare tra sostenibilità, digitalizzazione, cambiamenti climatici, nuove esigenze dei viaggiatori, crisi geopolitiche, ridefinizione dei modelli di ospitalità.

Il convegno, che prenderà il via alle 10,30, moderato da Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino, aprirà con gli interventi del presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale e del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il ruolo delle istituzioni per le politiche sul turismo. A seguire il primo approfondimento su Il turismo tra economia e cultura: un nuovo paradigma per l’Italia con Roberta Garibaldi, professoressa dell’università di Bergamo. Si parlerà poi di Turismo e territorio: tra sostenibilità e identità, dedicato alle nuove strategie per promuovere il turismo locale valorizzando l’autenticità e i patrimoni territoriali. Interverranno: Beatrice Fontaine, presidente dell’Associazione Dimore storiche italiane per l’Emilia-Romagna; Roberta Frisoni, assessora regionale a turismo, commercio, sport; Alessandro Giorgetti, presidente di Federalberghi dell’Emilia Romagna. Seguirà la proiezione di Vox populi, video che raccoglie varie interviste a cittadini, esperti e operatori del settore. Poi Katia Cazzaniga, la senior director corporate reputation di Ipsos, con la presentazione esclusiva dei dati e delle ricerche condotte da Ipsos su evoluzione dei comportamenti dei turisti, percezione della sostenibilità nei prodotti e nei servizi, impatti economici e sociali delle trasformazioni nei distretti produttivi.

Il convegno si chiuderà con Turismo esperienziale, digitale e internazionale: le nuove frontiere con Andrea Bianchi, direttore operativo Fondazione MUS.E Firenze; Andrea Delfini, il fondatore e ceo di Blastness; Susanna Jean, responsabile 5G Verticals & IoT di TIM Enterprise. Il convegno del 17 giugno, promosso da Quotidiano Nazionale e TIM Enterprise e in collaborazione con Ipsos e Grand Hotel, è aperto a tutti e gratuito. Per partecipare all’evento e al successivo light lunch di networking è necessario iscriversi al link quotidiano.net/distretti/turismo