Le signore del giallo ispirano Tanino Liberatore

Tanino Liberatore firma l’immagine di questa edizione del MystFest, lo storico festival del giallo e del mistero in programma a Cattolica dal 24 al 29 giugno. Giunta alla 51esima edizione, la rassegna, continua il viaggio nelle grafiche d’autore che in tutti questi anni hanno interpretato il MystFest, da Massimo Dolcini, a Panebarco, da Tullio Pericoli a Cemak fino alle ultime edizioni curate da Alessandro Baronciani, Franco Brambilla, Vittorio Giardino. Ispirandosi all’immagine icona della rassegna, la sagoma con l’impermeabile realizzata da Gualtiero Tonna nel 1981 su bozzetto di Felice Laudadio, Liberatore, uno dei più grandi fumettisti e illustratori d’Italia, ha immaginato una figura femminile, una dark lady che avanza decisa impugnando una pistola con lo sguardo celato dagli occhiali da sole. Una ragazza con la pistola che richiama alla mente anche le signore del giallo, le detective delle recenti e fortunate serie tv come Imma Tataranni, Petra e Le indagini di Lolita Lobosco, quest’ultima tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, recente ingresso nella giuria del Premio Gran Giallo città di Cattolica. Come in ogni edizione, anche in questa, il MystFest ha in programma una settimana di appuntamenti che vanno dal cinema, alla musica, dalla narrativa ai podcast ed è affiancato come sempre dal concorso letterario dedicato alle opere inedite di genere giallo e noir. In attesa dell’avvio della manifestazione che, come ogni edizione richiama tantissimi appassionati e professionisti nella Regina, tutte le informazioni, il programma e il materiale delle precedenti edizioni sono consultabili sul sito sul sito www.mystfest.com.