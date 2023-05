Le sirene della protesta I pescatori le suonano all’Europa: "Rischiamo di perdere il lavoro"

di Mario Gradara

Alle 11,30 si è scatenato l’inferno. Per dieci minuti il portocanale si è trasformato in uno stadio. Urlavano in contemporanea le sirene di tutti i pescherecci. E’ andata in scena a Rimini e in tanti porti italiani e nel resto d’Europa la rumorosa protesta contro la riduzione delle zone destinate alla pesca a strascico, prevista dalle direttive dell’Ue. Il ‘concerto’ della marineria ha dato il la alla protesta lanciata dall’Alleanza ruropea della pesca a strascico. Tra la sorpresa di chi passava in quel momento sulla ciclabile del porto, e dei tanti clienti del bar Jole che stavano tranquillamente seduti al sole ai tavolini, inebetiti dai decibel, la singolare iniziativa ha centrato l’obiettivo: denunciare quello che le associazioni di categoria considerano un colpo mortale.

"Se passano le restrizioni previste dall’Unione europea – attacca Massimo Bellavista, responsabile pesca e acquacoltura Emilia Romagna di Legacoop – subiremo un’ulteriore tagliola per il settore. Saranno a forte rischio 100 pescherecci a strascico che operano nei porti della nostra regione, di cui quasi una cinquantina nel Riminese, con drammatiche conseguenze per i pescatori e le loro famiglie. E sarà messa in ginocchio l’intera filiera, incluse le forniture di pesce fresco ai ristoranti. La politica comunitaria sulla pesca dovrebbe essere una politica che unisce i pescatori e che li renda orgogliosi dell’Ue, invece si è trasformata in una politica di restrizioni e di privazione dei diritti civili". E intanto "il settore della pesca orma è al limite della sopravvivenza. Si trova ad affrontare enormi sfide come la Brexit, gli effetti della pandemia post-Covid, la concorrenza sullo spazio marino con altri settori economici come gli impianti eolici offshore, l’inflazione e i costi energetici alle stelle".

"La Regione Emilia Romagna è da sempre vicina ai pescatori – assicura la consigliera regionale del Pd Nadia Rossi, ieri presente al porto – Già a settembre abbiamo destinato 1,5 milioni per far fronte al caro gasolio. La marineria di Rimini è la più importante in regione, questo taglio allo strascico significherebbe colpire al cuore il settore e non far avere più pesce fresco nelle case e nei ristoranti". "Vogliono farci mangiare il pesce sintetico, roba da pazzi – sbotta Giancarlo Cevoli, il presidente della Cooperativa lavoratori del mare – Rischiamo, nel giro di pochi anni, di veder sparire dalle tavole triglie, sogliole, calamari, seppie, moletti, triglie e quant’altro". "La pesca a strascico è una peculiarità di Rimini – fa eco Giorgio Ricci, per Coldiretti Impresapesca – Affondarla avrebbe un impatto devastante sui consumi e anche sul turismo".

Il commissario dell’Unione europea all’ambiente e alla pesca Sinkevicius propone la chiusura di 87 zone di pesca e il divieto di utilizzo delle reti a strascico. Non solo. E’ prevista anche la restrizione delle aree di pesca con tagli fino al 30% rispetto a quelle attuali, che già erano state ridotte del 30% in questi anni dalla Regione su disposizione della stessa Ue, con scadenze ravvicinate nel 2024, 2027 e 2030. Il controverso provvedimento, che è stato definito come ‘Piano d’azione per proteggere gli ecosistemi marini’, verrà discusso l’11 maggio dalla Commissione europea in sessione plenaria. I video delle sirene di ieri diventeranno l’hashtag #SOS_EU_Fishing, e saranno inviati alla Commissione europea il 9 maggio, in cui si celebra la Giornata dell’Europa.