Le sorelline che amano la biblioteca. Da gennaio 40 libri presi in prestito: "Leggere è la loro grande passione"

La lettrice junior più affezionata è Martina, di soli quattro anni, che con la sorellina Matilde (sette primavere) ha messo insieme la bellezza di 40 prestiti di libri dalla biblioteca Gambalunga, dal primo gennaio ad oggi. Sul fronte opposto c’è Remo, 82 anni, che detiene il primato per i prestiti nella fascia d’età dagli Ottanta in su, con 36 volumi letti. "Le bimbe sono entrambe appassionate di lettura – sorride il padre, Giuliano Amati –. Soprattutto, data l’età, libri illustrati. Martina ama molto anche ascoltare, i libri più descrittivi li leggo io. Da chi hanno preso? Ho due sorelle insegnanti e certamente hanno preso dai loro nonni, tutti e quattro appassionati lettori".

In occasione della Giornata Mondiale del libro la biblioteca comunale fa il bilancio di questo inizio anno. Gli accessi totali (le persone entrate in Gambalunga) sono stati 50.325. "Spicca la sete di lettura nella fascia 80-99 e tra i giovanissimi", sottolinea l’amministrazione comunale. "C’è una curiosità – aggiunge – che riguarda le lettrici e i lettori senior: il gruppo che comprende gli anziani tra gli 80 e i 99 anni, infatti, in meno di quattro mesi, ha totalizzato 590 accessi con i suoi 78 iscritti. Un dato importante, che conferma la partecipazione trasversale dell’utenza della biblioteca, che spazia da lettori giovanissimi fino alla terza età, a dimostrazione dell’attrazione che sono in grado di esercitare i libri".

Tra i libri più richiesti dagli adulti spiccano in particolare Cuore nero di Silvia Avallone, Risplendo non brucio di Ilaria Tuti e Un animale selvaggio di Joël Dicker. Titoli molto diversi tra loro, ma tutti molto cercati dai lettori. Per i più piccoli, i preferiti sono stati Posso guardare nel tuo pannolino? di Guido van Genechten, Non aver paura piccolo granchio di Chris Haughton e Dog Man... in gattabuia, scritto e illustrato da Dav Pilkey.

"La storia della giovane Martina, di appena 4 anni, che in poco più di tre mesi ha già preso in prestito 40 libri – commenta l’assessore alla Cultura Michele Lari – insieme a quella di Remo, lettore instancabile sul versante anagrafico ‘senior’, raccontano meglio di qualunque grafico il senso profondo del lavoro che, come amministrazione stiamo portando avanti. Due generazioni molto lontane, unite però da uno spazio, la biblioteca, e un gesto semplice: scegliere un libro e leggerlo. È in questo intreccio e legame intergenerazionale che la Gambalunga si conferma un punto di riferimento della comunità, dai bambini che scoprono la lettura per la prima volta agli anziani che la coltivano da una vita, ai ragazzi, agli adulti, ai curiosi e anche ai più ‘scettici’: crediamo in una cultura senza barriere, capace di rivolgersi a tutte e tutti, e suscitare costantemente la curiosità attraverso l’accesso alla conoscenza e il valore della condivisione. I numeri di questi primi mesi del 2025 della nostra biblioteca civica, con più di mille nuovi iscritti, ci dicono appunto che investire in spazi culturali vivi e dinamici è una scelta che porta risultati concreti".

Mario Gradara