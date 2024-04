Le spiagge fanno gola. Marina centro, la svolta: "Tanti albergatori pronti a partecipare alle gare"

Avanti tutta con il nuovo piano spiaggia e il completamento del Parco del mare. E quando ci saranno i bandi per le concessioni delle attività balneari, "tanti operatori di Marina centro parteciperanno alle gare, pronti a gestire stabilimenti e locali di spiaggia e a riqualificarli". Ad assicurarlo è Alessandro Salomao, presidente del comitato turistico di Marina centro, che conta più di 70 imprenditori. Tra loro tanti albergatori (lo stesso Salomao gestisce alcuni hotel) e anche titolari di bar e ristoranti.

È una sfida ai bagnini, che sperano di evitare le gare?

"No. È la volontà di investire sul balneare, elemento fondamentale del nostro sistema turistico. Stiamo pensando anche di fondare un consorzio per partecipare ai bandi, per dare forza a progetti di sviluppo e riqualificazione della spiaggia".

Il Comune di Rimini è stato tra i primi in Italia a dare la proroga ai bagnini e agli altri operatori di spiaggia, ma anche a fissare i criteri per le gare. Vi state già preparando?

"Nonostante il quadro nazionale di assoluta incertezza sul futuro delle concessioni, l’amministrazione ha imboccato la strada giusta. A Rimini non accadrà quello che sta accadendo a Jesolo" (dove le concessioni sono finite in mano a grandi gruppi imprenditoriali, ndr).

In attesa di capire cosa succederà con le concessioni, stanno divampando le polemiche sul nuovo piano spiaggia.

"Noi condividiamo il lavoro svolto finora dall’assessore Roberta Frisoni e dai suoi uffici. C’è la necessità di rinnovare e riqualificare il prodotto della spiaggia e di favorire gli investimenti. Il mare deve ritornare a essere uno dei principali punti di forza del nostro turismo".

Uno dei nodi che resta da risolvere a Marina centro (e non solo) riguarda i posti auto. Basterà il nuovo parcheggio in piazza Marvelli?

"Noi abbiamo sostenuto dall’inizio la riqualificazione del lungomare, diamo atto al Comune di di aver dato una svolta. L’unica pecca del progetto è stata proprio quella dei parcheggi. L’intervento in piazza Marvelli darà finalmente risposta alla necessità di posti auto per riminesi e turisti in zona mare. L’amministrazione è riuscita a intercettare importanti risorse per l’opera. Attirare investimenti pubblici e privati sarà la chiave per proseguire la riqualificazione e realizzare anche altri parcheggi".

Manuel Spadazzi