Le spilla 150 euro con la truffa dello specchietto

La tecnica usata è vecchia, ma non passa mai di moda... E i truffatori sono sempre lì in agguato, pronti a spillare soldi a chi, purtroppo, ancora ci casca. Parliamo della classica truffa dello ’specchietto’, messa in atto fingendo di aver avuto un danno alla macchina. L’ennesimo episodio è avvenuto l’altra sera a Cattolica. Ma i carabinieri sono riusciti a individuare e denunciare il trufattore. L’uomo, di origine campana, è stato trovato grazie ai filmati di alcune telecamere di videosorveglianza, dopo la segnalazione di una donna, da lui truffata poche ore prima. Il truffatore, fingendo di aver subito danni allo specchietto dell’auto, si era fatto consegnare da lei 150 euro come risarcimento per il (falso) danneggiamento. È stato denunciato per truffa.