Le stelle di Amici attirano centinaia di fan fuori dallo store Marlù

Ieri pomeriggio, lo store Marlù in piazza Tre Martiri è stato invaso dall’entusiasmo di oltre un centinaio di fan, accorsi per incontrare alcuni dei ormai ex allievi della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi. L’evento denominato “Keep Dreaming con Marlu”, iniziato alle 15:30 e proseguito fino a sera, ha regalato al pubblico un’occasione unica per scattare selfie, scambiare sorrisi e conoscere da vicino alcuni degli ex concorrenti del programma. Presenti all’appuntamento Jacopo Sol, Chiamamifaro e Nicolò Filippucci rappresentanti della disciplina del cantautorato, che con i loro brani hanno lasciato il segno nel cuore del pubblico. Accanto a loro, anche Chiara Bacci, talentuosa ballerina. Tutti e quattro i presenti sono stati eliminati nel corso del serale ma comunque rimasti nel cuore di tantissimi fan. Gli artisti hanno ricevuto una accoglienza calorosa e affettuosa. Lo store, infatti, si è trasformato in un luogo di festa e condivisione, dove l’energia e l’emozione si sono fatte sentire in ogni angolo. L’iniziativa, sostenuta da Marlù - brand da sempre vicino ai giovani e alla creatività – è stata l’occasione perfetta per celebrare non solo il talento, ma anche la resilienza e il legame autentico tra artisti e fan. Una giornata da ricordare, che ha dimostrato come l’affetto del pubblico vada ben oltre la permanenza in TV.