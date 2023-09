"Le strade ricoperte dagli aghi di pino"

"La città va ripulita per poter chiudere al meglio la stagione". L’appello arriva direttamente dal presidente di Federalberghi Bruno Bianchini. Durante tutta l’estate le chiamate anche in associazione per chiedere un maggior decoro non sono certo mancate, e con le piogge della scorsa settimana si sono riproposti i tappetini di aghi di pino, diventati cumuli a bordo strada, le caditoie che non ricevono, e un po’ ovunque l’immondizia che si accumula ai bordi delle strade.

Verrebbe da dire un classico dopo ogni temporale, ma che si va ad aggiungere "a una situazione che quest’estate non ha brillato per quanto riguarda il decoro cittadino. Alla situazione precedente si aggiunge il risultato delle ultime piogge. Diversi associati ci hanno fatto presente la situazione in varie parti della città, chiedendo perché non si interviene. Comprendiamo che questo tipo di servizio, lo spazzamento delle strade in capo a Hera, è figlio di un contratto con l’amministrazione comunale. Contratti che da oltre una decina di anni a questa parte hanno guardato un po’ troppo al contenimento dei costi. Bisognerebbe rivederli, ma per farlo attendiamo la prossima amministrazione comunale". Non è finita qui. "Non lo chiediamo solamente per una questione di decoro, estetica. Le strade e i marciapiedi sporchi per la presenza di aghi di pino sono pericolosi per l’incolumità delle persone". Intanto i mugugni si sollevano sui social da un po’ tutte le zone della città, non solo quelle turistiche.

"Capisco che non si può pretendere una città completamente ripulita il giorno dopo un temporale, ma basta guardare le Fontanelle per vedere che è da giorni che si attende invano un intervento" dice il presidente di Confcommercio Alfredo Rastelli. "Mi auguro che ci possa essere maggiore attenzione per poter presentare una città pulita in questo finale di stagione. Se non altro devo dire che quest’anno la raccolta dei rifiuti nella zona mare, stando alle segnalazioni che ci sono giunte, è andata meglio dello scorso anno".

Cittadini e operatori attendono, mentre Hera sottolinea quanto sta facedo in questi giorni. Stando ai numeri dati dalla multiutility, le ore lavorative del personale al giorno sono 150, con il coinvolgimento di 6 squadre. Questo ha permesso di raccogliere negli ultimi giorni, dopo il maltempo, poco meno di 50 tonnellate di rifiuti. I servizi si sono concentrati sulla viabilità principale residenziale e su quella turistica come da programmazione, assicurano dall’azienda. "Sono stati messi in campo i potenziamenti necessari per il ripristino dello stato dei luoghi e ad oggi le squadre di Hera stanno procedendo sulla viabilità secondaria in particolare nel blocco Settembrini e nella zona nord a Spontricciolo".

Andrea Oliva