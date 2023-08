Le suore fanno il ’miracolo’ L’asilo alluvionato riaprirà i battenti

Le suore hanno fatto il ’miracolo’. Anche se ancora non sanno dove racimolare tutti i soldi che serviranno per i lavori, le religiose del convento della Colonnella hanno deciso di far partire subito il cantiere per mettere in sicurezza la scuola e poterla aprire. La parte più vecchia dell’edificio scolastico gestito dalle suore della congregazione dei Sacri Cuori, che ospita due sezioni di materna e una di nido, ha subito parecchi danni con l’alluvione di maggio. Così come la chiesa delle suore, dichiarata temporaneamente inagibile.

Ma per le religiose ora la priorità è mettere in sicurezza la scuola. A causa dello stato di ammaloramento di alcuni travi e del tetto e del pericolo di crolli, senza lavori urgenti due sezioni della materna e una di nido non potrebbero riaprire a settembre, lasciando così a casa una cinquantina di bambini. "È stato compiuto uno sforzo importante da parte delle suore – spiega l’architetto Massimo Bottini, che seguirà i lavori di messa in sicurezza – Si è deciso di procedere da subito con i lavori, anche se non hanno ancora reperito tutti i fondi necessari per finanziare l’intervento, che costerà oltre 40mila euro. Il cantiere partirà a breve, andrà avanti per alcuni mesi". Già fissato un incontro con i genitori dei bambini, in cui le suore illustreranno i lavori e come verrà gestita l’attività didattica durante cantiere. Resta il nodo di come trovare le risorse. "L’auspicio è che arrivino fondi da Bologna e Roma, e non solo per la scuola – conclude Bottini – Va salvata anche la chiesa, che venne fatta costruire nel 1875 dalla santa suor Angela Molari".