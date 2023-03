Le tasse spiegate agli alunni I commercialisti in classe

La fondazione dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Rimini ha riattivato il progetto "Le tasse ce le racconta il commercialista" presentato nelle scuole elementari. Si tratta della proiezione di un cartone animato, all’interno del quale due giovani mascottes, in cui i bambini potranno identificarsi, si pongono delle domande e una voce narrante dà loro le risposte. Verranno proiettate una serie di slides con tavole illustrate commentate dai commercialisti per stimolare il dibattito tra i bambini e renderli parte attiva nella lezione di educazione civica. Al termine, verrà consegnato agli alunni un libretto con la riproduzione dei cartoon e un attestato di partecipazione alla lezione. "L’obiettivo del progetto – spiega il vice presidente della Fondazione, Filippo Ricci - è stimolare i bambini nella comprensione dei benefici che derivano dal pagare regolarmente le tasse e quindi tentare di diffondere un approccio culturale positivo verso la fiscalità e, più in generale, verso la legalità". Appuntamento oggi alla scuola Maestre Pie di Cattolica, con il dottor Ricci e i colleghi Paolo Gasperoni ed Elena Brozzi, per illustrare il progetto ai bambini delle elementari.