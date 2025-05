Le telecamere a guardia del ‘salotto’

Un centro blindato. Se ne parla da anni per dire basta alle spaccate e alle auto lanciate contro le vetrine delle boutique. Ora è realtà. Il Comune ha terminato il lavoro per il posizionamento dei pilomat, le colonnine che salgono e scendono gestendo gli ingressi nell’area. Il 3 giugno il sistema di controllo degli accessi entrerà in funzione. I varchi di ingresso all’area centrale sono stati posti in tre punti: viale Virgilio, piazzale Ceccarini e viale Gramsci. Tutti gli altri accessi all’area centrale sono stati bloccati con fioriere ancorate al terreno, così da risultare impossibile la loro rimozione. Di fatto o si entra con veicoli attraverso i varchi, o si rimane fuori. Ed ora, terminati i lavori, si passa alla fase della sperimentazione.

Uno degli elementi fondamentali del nuovo sistema sono le telecamere intelligenti poste a ogni varco gestito da pilomat. Quando i piloni sono abbassati e i mezzi possono transitare, le telecamere leggono le targhe di tutti i veicoli che entrano ed escono dall’isola pedonale. Chi è autorizzato non avrà problemi, chi non lo è si vedrà arrivare a casa una sanzione superiore la centinaio di euro. Le regole valgono per tutti: residenti, commercianti e anche fornitori, che dovranno registrarsi per poter accedere all’area. Nel loro caso ci saranno orari predefiniti: potranno entrare nell’isola pedonale solo dalle 7 alle 11 del mattino. Se le telecamere ravviseranno un passaggio di un fornitore anche pochi minuti dopo l’orario consentito, scatterà la multa.

Per evitare il caos iniziale è previsto un periodo di un mese per rodare il sistema. Dal 3 giugno le telecamere si accenderanno, ma le sanzioni arriveranno solo a partire dal 3 luglio. Tolti i tre varchi non ci sarà possibilità di entrare da altri accessi. Le grandi fioriere ancorate al suolo sono progettate per resistere a qualsiasi tipo di urto, ma sono pensate per lasciare passare i pedoni. I varchi chiusi in maniera permanente sono i seguenti: da viale Dante all’angolo con viale Ariosto e da viale Dante all’angolo con viale Dei Giardini; quello tra viale Nievo e viale Latini; l’accesso da viale Corridoni sul lato di piazza XXV Aprile; quello tra viale Catullo e viale Ceccarini; l’ingresso in prossimità del condominio Il Faro su viale Latini; infine, il varco all’angolo tra viale Milano e viale Ceccarini. I tecnici del Comune hanno illustrato giovedì il progetto ai commercianti del Consorzio Ceccarini. "La nuova regolamentazione degli accessi – dice il presidente del Consorzio Maurizio Metto - dovrebbe portare a un centro più sicuro visto il controllo con le telecamere. Per le consegne dei fornitori in orari pomeridiani ci è stato detto che verranno realizzati una ventina di posti di carico e scarico merci a ridosso dell’area pedonale".

