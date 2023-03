"Le telecamere dei negozi collegate alle centrali"

Dopo il colpo nella gioielleria di Roberto Fenzl in corso d’Augusto, ’visitata’ dai ladri prima ancora dell’inaugurazione, la Federpreziosi Confcommercio torna a invocare più telecamere a Rimini. "Siamo vicino a Roberto in questo momento difficile – dice Onelio Banchetti, il presidente dell’associazione di categoria – Da tempo siamo impegnati con le istituzioni per poter integrare i nostri sistemi di videosorveglianza con le centrali delle forze dell’ordine". Se è vero che "il Comune di Rimini sta implementando il sistema di telecamere", per Banchetti è necessario "attuare il protocollo provinciale firmato con la Prefettura, per mettere a disposizione delle forze dell’ordine le immagini registrate dalle nostre telecamere. Siamo certi che questa possa essere una buona soluzione sia come deterrente agli atti criminosi, sia per portare avanti le indagini in caso di episodi come quello avvenuto domenica notte da Fenzl".