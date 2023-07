Le telecamere dei privati "Puntate su strade e piazze"

È una piccola, grande rivoluzione. Che, così sperano a Palazzo Garampi, servirà a fermare e individuare ladri e vandi. È il nuovo regolamento che disciplina le modalità di trattamento, conservazione e accesso ai dati personale dei sistemi di videosorveglianza, compresi quelli privati, "frutto del lavoro di squadra – sottolinea il Comune in una nota– tra la polizia locale e i nostri uffici". Una delle principali novità è contenuta all’articolo 6: prevede il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza. Le telecamere "dovranno essere orientate comunque su aree o strade pubbliche o a uso pubblico, nel rispetto dei principi del presente regolamento". Questo per un progetto di sicurezza "partecipativa". Le immagini "dovranno essere visionate, esclusivamente, da forze dell’ordine e polizia locale" e "non dai soggetti stessi". Il Comune "potrà deliberare detrazioni sull’Imu, a favore dei privati che installeranno gli impianti". Per l’assessore alla sicurezza Juri Magrini "in questo modo si aggiunge una nuova costola al percorso" per la sicurezza partecipativa, che "ora si integra con uno strumento a disposizione della polizia locale e dei riminesi per quanto concerne il campo della privacy e del contributo dei cittadini nell’implementazione della rete di telecamere in città". Magrini che "siamo arrivati già 274 telecamere pubbliche attivate a Rimini, dal lungomare al centro storico passando per altre zone. Di recente abbiamo vinto un bando del ministero che, grazie a un finanziamento di circa 300mila euro, ci permetterà di installare altre 30 telecamere sulla Ss16".