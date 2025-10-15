Le telecamere di sicurezza spente per guasto all’antenna. Il Comune corre ai ripari

Le telecamere di sicurezza a Santarcangelo messe ko da un guasto. Alcuni degli ’occhi elettronici’ in città sono fuori uso, da giorni, a causa di un problema all’antenna sul Campanone collegata alla videosorveglianza. Un guasto non da poco, perché a causa del malfunzionamento dell’antenna alcune delle telecamere non sono più attive. Il problema è stato riscontrato pochi giorni fa dagli uffici comunali e dalla polizia locale. E l’amministrazione è corsa ai ripari. Ha affidato a un’azienda specializzata, la Sicurtecnica (che ha sede a Santarcangelo) l’intervento per la riparazione del guasto. Un intervento di 4mila euro e spiccioli, ma fondamentale per far tornare a funzionare la videosorveglianza. La ditta ha già fatto i sopralluoghi e ha ordinato i pezzi di ricambio. Servirà ancora qualche giorno per procedere coi lavori. In municipio contano di ripristinare completamente la videosorveglianza già alla fine di questa settimana o, al più tardi, all’inizio della prossima.

Il blackout avvenuto nei giorni scorsi non ha riguardato le telecamere del vigile elettronico, quelle che controllano gli accessi nella Zona a traffico limitato nel centro storico (foto). A proposito di Ztl: in queste settimane il Comune sta presentando alle associazioni e alle categoria la bozza del nuovo regolamento. Regolamento su cui si ragiona da più di un anno, ma che entrerà in vigore dal 2026. Prima di modificare le attuali norme, l’amministrazione realizzerà i lavori annunciati nelle vie Cagnacci, Faini e Palermo. Qui è prevista una nuova Ztl, con l’accesso consentito ai veicoli dei soli residenti e di chi avrà diritto al permesso. La nuova Zona a traffico limitato – la quinta in centro – riguarderà untratto di via Cagnacci (dall’uscita del parcheggio in direzione via Faini) e le vie Faini e Palermo. I lavori di riqualificazione partiranno tra la fine dell’anno e l’inizio del 2026, e dureranno almeno due mesi e mezzo. Solo quando il cantiere sarà finito e sarà concluso anche il confronto con le associazioni e le categorie, l’amministrazione applicherà il nuovo regolamento della Ztl.