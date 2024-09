Le telecamere incastrano il pirata della strada

Nei giorni scorsi si è volta una intensa attività che ha portato a controllare trenta giovani di cui cinque sanzionati, tra cui 2 minorenni, perché trovati in possesso di sostanza stupefacente. Inoltre è stato trovato il pirata della strada che in viale Dante ha investito un pedone dandosi alla fuga. Grazie all’attività di indagine della polizia municipale, aiutata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, è stato possibile risalire alla Bmw che aveva investito il pedone. Il conducente è un turista in vacanza, raggiunto nella sua abitazione privata.