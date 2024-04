Le Terme riaprono: "Ma i problemi restano"

Lunedì prossimo aprono le Terme, ma restano i dubbi sul futuro. Dal sindacato Cgil a Federalberghi la ricerca di garanzie sul futuro dello stabilimento e sulla necessità del rilancio del comparto termale a Riccione restano domande senza risposta. Federalberghi aveva alzato la voce contestando la mancanza di comunicazione da parte della società titolare dello stabilimento. Sfogo a cui era seguito un faccia a faccia chiarificatore con la proprietà. Tuttavia oltre alla certezza dell’apertura che quest’anno cade in anticipo rispetto a un anno fa, pare non siano emerse grosse novità. Ad essere preoccupato è anche il sindacato.

"Lo stabilimento termale ha annunciato l’apertura l’8 aprile, e a quanto ci risulta sono già stati chiamati alcuni dipendenti con contratti a tempo indeterminato per le operazioni preparatorie all’apertura - premette Alessandro Fabbri della Cgil -. Da quanto ci è dato sapere saranno progressivamente chiamati anche gli stagionali in graduatoria, come accaduto nell’anno precedente". Fin qui le buone notizie, ma anche secondo il sindacato l’orizzonte temporale delle Terme deve andare oltre la singola stagione. "Non abbiamo evidenza dei piani industriali dell’azienda ma sappiamo che gli ammortizzatori sociali, utilizzati anche quest’anno fino al giorno di apertura e che stanno creando gravi difficoltà di reddito ai lavoratori, andranno ad esaurimento". In altre parole la situazione vista nelle ultime stagioni non potrà andare avanti in eterno. "Riteniamo che sia necessario che l’azienda si adoperi fin da subito per un vero rilancio dello stabilimento in modo da garantire il mantenimento dei livelli occupazionali non solo durante la stagione estiva ma per tutto l’anno. A breve organizzeremo un’assemblea con i lavoratori, sia a tempo indeterminato che stagionali, per fare il punto della situazione. Diviene sempre più necessario avere garanzie sul futuro delle Terme riccionesi".

E’ quanto ha chiesto anche Federalberghi, che tuttavia ha anche la necessità di avere maggiori certezze per l’estate in corso. "Ad oggi non abbiamo informazioni sull’apertura del parco Perle d’acqua, dopo che lo scorso anno è rimasto chiuso - spiegano dall’associazione degli albergatori -. L’auspicio è che quest’anno si possa trovare il modo per riaprilo, valutando gestioni in grado di renderlo operativo". Ci sono almeno una cinquantina di hotel in attesa di risposte nella sola zona Abissinia.

Andrea Oliva