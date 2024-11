Le tre gemelle che valgono oro sulle Dolomiti

Gemelle d’oro anche all’Open Dolomiti di Schio. Flavia, Francesca e Fabiola Fedele avevano fato parlare di sé lo scorso anno quando le tre gemelle divennero un esempio per tanti giovanissimi che si avvicinano al taekwondo. Flavia è stata la prima a provare, poi sono arrrivate le sorelle e da quel momento, si stava uscendo dal difficile periodo della pandemia, le tre iniziato a primeggiare nei tornei in cui si sono presentate. Le riccionesi di appena nove anni sono affiliate all’Asd Olimpic Riccione-Cattolica. A guidarle c’è il maestro Davide Berti, e continuano a far palare con le loro imprese. Dopo aver conquistato oro e argento ad Arezzo, le sorelle hanno brillato anche all’Open Dolomiti di Schio dove un anno fa avevano avevano l’oro con Francesca, l’argento con Fabiola e il bronzo con Flavia. Questa volta le tre sorelle portano a casa: un oro nella categoria -30 chili con Flavia; l’oro nella categoria -27 chili con Francesca; l’argento nella categoria -27 chili con Fabiola, che ha perso la finale con la sorella Francesca. Ed ora le sorelle Fedele si preparano alla prossima tappa: la ‘Royal Cup di Torino’ che si disputerà il 23 novembre.