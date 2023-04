Le truffe negli hotel e i mali del nostro turismo

Nessuno può mettere la mano sul fuoco che non si ripetano anche quest’anno nuove truffe negli alberghi di Rimini. Il caso del Gobbi è stato eclatante, ma purtroppo non è stato isolato. Di una cosa sono sicuro: il Gobbi, che adesso si chiama Big (è stata ’riciclata’ la vecchia insegna togliendo due lettere e cambiando nome), avrà tutti gli occhi puntati addosso. Come hanno confermato ieri sul Carlino gli stessi nuovi gestori dell’albergo, la polizia locale non ha perso tempo e ha già fatto un controllo. Statene certi: non rimarrà l’unica ispezione che subirà il Big quest’anno. Uscendo dal caso dell’hotel ex Gobbi, una cosa va detta, con chiarezza. Ci sono alberghi di Rimini che sono da anni nel mirino della malavita e di personaggi senza scrupoli. Strutture che cadono a pezzi e vengono prese in gestione per riciclare denaro sporco o fare soldi facili sulle spalle di dipendenti pagati poco (magari in nero), fornitori e - a volte - degli stessi turisti. Hotel che sono da tempo fuori mercato, ma che i proprietari si ostinano ad affittare per non rinunciare a facili guadagni. La responsabilità allora è anche di certi proprietari. Serve un cambio di mentalità, culturale e imprenditoriale: la speculazione non dovrebbe avere più cittadinanza a Rimini, troppi danni ha già fatto.