Le vacanze al mare restano le preferite . Il 62 per cento degli hotel spera nel sold out

Spiagge, località termali e città d’arte. I turisti italiani e stranieri non hanno dubbi: queste saranno le mete preferite per le loro acanze. Laghi e montagne sono molto più apprezzati dagli stranieri. Aumenta inoltre la richiesta di esperienze esclusive e private, per esempio visitare ambienti naturali (parchi e giardini) fuori dagli orari d’apertura, oppure avere la possibilità di entrare nei musei di notte, come vorrebbe il 34% degli stranieri. Sono indicazioni positive per Rimini e la Riviera quelle che arrivano dal Ttg Monitor, l’osservatorio di Ttg, il grande salone italiano del turismo, che si terrà dal 9 all’11 ottobre alla Fiera di Rimini. "In un mondo sempre più iperconnesso e digitale – sottolinea Gloria Armiri, a capo della manifestazione fieristica – ad attrarre sempre più i turisti è una modalità di viaggio coinvolgente e improntata all’interazione con i luoghi della vacanza: in altre parole la ricerca dell’autenticità". In questo scenario si inserisce allora la necessità di scoprire mete meno battute dal turismo di massa come antidoto all’overtourism, fenomeno che preoccupa il 63% degli stranieri, che cercano sempre più il contatto con la terra e il soggiorno in ambienti naturali.

A cambiare così è anche l’orientamento della spesa: quest’anno l’88 per cento degli europei, secondo la ricerca, sceglierà di acquistare delle esperienze di viaggio anziché beni materiali. Incoraggianti i dati riguardanti l’estate ormai ai nastri di partenza. Il 62 per cento degli hotel stima di arrivare a un’occupazione media superiore al 90 per cento, con un incremento di fatturato annuo del 5 per cento rispetto al 2023 e del 10 per cento se confrontato con il 2019, l’anno prima del Covid. C’è grande voglia di vacanza, col 30 per cento delle famiglie che prevede di viaggiare di più del 2023.